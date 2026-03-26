Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Grenzüberschreitende Kontrollstelle

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollstelle am Mittwoch am Rheinübergang bei Schwanau-Nonnenweier konnten verschiedene Verstöße festgestellt werden. Einsatzkräfte des Polizeipostens Schwanau, des Polizeireviers Lahr, der Bundespolizei und des Verkehrsdienstes Freiburg kontrollierten in Zusammenarbeit mit Einheiten der französischen Gendarmerie aus den Nachbardienstellen Sélestat und Erstein den Verkehr. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr wurden hierbei rund 60 Fahrzeuge und etwa 70 Personen genauer unter die Lupe genommen. Bei der Kontrolle ergaben sich folgende Verstöße: Eine Ordnungswidrigkeit wegen mangelnder Ladungssicherung, ein LKW wurde aufgrund erheblicher Überschreitung der Hauptuntersuchung und Überladung stillgelegt. Darüber hinaus gelangt ein 36-jähriger VW-Lenker wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein weiterer Verkehrsteilnehmer wegen eines Verstoßes gegen die Abgabeordnung zur Anzeige. Für einen 67 Jahre alten Mann bedeute die Kontrolle den Direktfahrschein in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen den 67-Jähriger bestand ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wegen Betrugs. Weil er die Geldstrafe von etwas mehr als 4.500 Euro nicht aufbringen konnte, fand sich der Mann hinter verschlossenen Türen wieder.

/sk

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