Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sonnenbrille aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Diebe waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Albert-Schweitzer-Straße aktiv. Am Donnerstagvormittag meldete sich eine Anwohnerin und teilte mit, dass sich unbekannte Täter Zugang zu ihrem geparkten Auto verschafft und aus dem Innenraum eine Sonnenbrille gestohlen haben.

Der Wagen war - vermutlich nicht richtig verschlossen - vor ihrem Haus abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

