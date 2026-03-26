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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Räuberischer Diebstahl

Kehl, Sundheim (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls sehen sich seit Mittwoch drei Frauen konfrontiert, die kurz nach 17 Uhr in einem Einkaufszentrum in Sundheim unterwegs waren. Das Trio im Alter zwischen 36 und 69 Jahren wurde an der Kasse von einem Ladendetektiv aufgehalten, da die Frauen einige Waren nicht bezahlt haben sollen. Im Büro des Sicherheitsmannes wurde dieser dann nach eigenen Angaben von den französischen Staatsangehörigen attackiert und geschlagen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Situation letztlich schlichten. Die mutmaßlich aggressiven Langfinger erhalten nun unangenehme Post der Staatsanwaltschaft.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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