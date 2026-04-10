Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.04.2026) um 8.45 Uhr kam es an der Einmündung Auf dem Borgkamp / Hüfferstraße in Oelde-Stromberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 73-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger die Hüfferstraße und bog nach links auf die Straße Auf dem Borgkamp ab. Hier fuhr eine 62-Jährige aus Beckum mit ihrem Auto in Richtung Batenhorster Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Die Beckumerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt.

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