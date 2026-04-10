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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.04.2026) gegen 16 Uhr kam es in Sassenberg-Füchtorf auf der K 38 zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw eine Straße in der Bauernschaft Waterort und bog an der Einmündung zur K 38 nach links in Richtung Füchtorf ab. Auf der K 38 fuhr ein 21-jähriger Warendorfer mit einem Kleintransporter ebenfalls in Richtung Füchtorf. Der Kleintransporter prallte gegen das Heck des Pkw, welcher dadurch in den Graben geschoben wurde. Rettungskräfte brachten die beiden leicht Verletzten in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die K 38 war für circa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden wir auf ungefähr 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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