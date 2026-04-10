POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Reihenhaus

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (09.04.2026) um 8.45 Uhr kam es an der Einmündung Auf dem Borgkamp / Hüfferstraße in Oelde-Stromberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 73-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger die Hüfferstraße und bog nach links auf die Straße Auf dem Borgkamp ab. Hier fuhr eine 62-Jährige aus Beckum mit ihrem Auto in Richtung Batenhorster Straße. Es kam zum ...

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