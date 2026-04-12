PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert und ohne Versicherung mit E-Scooter gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag (10.04.2026) um 09.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Oelde auf der Bahnhofstraße den Fahrer eines E-Scooters.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand.

Der 41-jährige Fahrer aus Oelde war alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 23:53

    POL-WAF: Ahlen. Eine Person nach Sturz mit Krankenfahrstuhl verstorben.

    Warendorf (ots) - Am 10.04.2026, gegen 11:34 Uhr, ereignete sich in Ahlen auf der Franz-Wüllner-Straße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 86-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl die Franz-Wüllner-Straße in Richtung Tiefgarage. Der Mann aus Ahlen kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem elektrischen ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 07:48

    POL-WAF: Ahlen und Ennigerloh. Zwei Autofahrer bei Kontrollen unter Drogeneinfluss aufgefallen

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (09.04.2026) um 14.50 Uhr kontrollierten Polizisten in Ahlen auf der Straße Im Hövenerort einen 42-jährigen Autofahrer aus Ahlen. Um 22.30 Uhr überprüften Beamte einen 33-jährigen Ennigerloher als Fahrer eines Pkw auf der Clemens-August-Straße in Ennigerloh. Bei beiden Männern stellten die Beamten Hinweise auf einen vorherigen ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 07:47

    POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Reihenhaus

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (09.04.2026) in der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Goethestraße in Drensteinfurt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Es liegen noch keine Angaben zur Beute vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren