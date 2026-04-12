POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert und ohne Versicherung mit E-Scooter gefahren
Warendorf (ots)
Am Freitag (10.04.2026) um 09.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Oelde auf der Bahnhofstraße den Fahrer eines E-Scooters.
Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand.
Der 41-jährige Fahrer aus Oelde war alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.
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