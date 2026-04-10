POL-WAF: Ahlen. Eine Person nach Sturz mit Krankenfahrstuhl verstorben.
Warendorf (ots)
Am 10.04.2026, gegen 11:34 Uhr, ereignete sich in Ahlen auf der Franz-Wüllner-Straße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 86-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl die Franz-Wüllner-Straße in Richtung Tiefgarage. Der Mann aus Ahlen kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl zu Fall. Der Mann erlag trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seinen Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Zur Unterstützung wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.
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