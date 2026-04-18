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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuberischer Diebstahl durch Jugendliche - Polizeivollzugsbeamtin leichtverletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 17.04.2026 gegen 19:00 Uhr kam es in Neubrandenburg/Lindenberg zu 
einem räuberischen Diebstahl durch eine Gruppe von Jugendlichen. Nach
derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten die Täter alkoholische
Getränke aus einem Lebensmittelmarkt. Anschließend flüchteten die 
Jugendlichen und wurden gegenüber den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen des Geschäfts gewalttätig.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die 
achtköpfige Personengruppe festgestellt werden. Erste Ermittlungen 
ergaben, dass zwei weibliche Jugendliche im Alter von 14 und 15 
Jahren sowie ein männlicher Jugendlicher im Alter von 15 Jahren an 
der Tat beteiligt waren. Bei den anschließenden polizeilichen 
Maßnahmen leisteten die Jugendlichen massiven Widerstand und griffen 
dabei eine Polizeibeamtin tätlich an. Die Beamtin wurde infolge des 
Angriffs leichtverletzt und musste medizinisch versorgt werden, blieb
jedoch dienstfähig.

Die Beschuldigten wurden ins Polizeihauptrevier Neubrandenburg 
verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 
Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen räuberischen 
Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte 
eingeleitet. Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren nach dem 
Waffengesetz eingeleitet, da bei dem Tatverdächtigen ein Schlagring 
aufgefunden und beschlagnahmt wurde.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die weiteren Ermittlungen 
übernommen. Alle Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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