Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuberischer Diebstahl durch Jugendliche - Polizeivollzugsbeamtin leichtverletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 17.04.2026 gegen 19:00 Uhr kam es in Neubrandenburg/Lindenberg zu einem räuberischen Diebstahl durch eine Gruppe von Jugendlichen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten die Täter alkoholische Getränke aus einem Lebensmittelmarkt. Anschließend flüchteten die Jugendlichen und wurden gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Geschäfts gewalttätig. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die achtköpfige Personengruppe festgestellt werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass zwei weibliche Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sowie ein männlicher Jugendlicher im Alter von 15 Jahren an der Tat beteiligt waren. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leisteten die Jugendlichen massiven Widerstand und griffen dabei eine Polizeibeamtin tätlich an. Die Beamtin wurde infolge des Angriffs leichtverletzt und musste medizinisch versorgt werden, blieb jedoch dienstfähig. Die Beschuldigten wurden ins Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet, da bei dem Tatverdächtigen ein Schlagring aufgefunden und beschlagnahmt wurde. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige.

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