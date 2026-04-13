BPOLI-OG: Zweifach Gesuchter im Bahnhof Offenburg festgenommen

Baden-Baden (ots) - Am 8. April 2026 kam es zu einem Betrugsdelikt am Bahnhof in Baden-Baden. Ein deutscher Staatsangehöriger bat eine 15-jährige deutsche Geschädigte um Geld. Er versicherte ihr, das Geld inklusive Zinsen zurückzuzahlen. Daraufhin händigte sie dem 59-Jährigen 45 Euro aus. Der Mann gab der Geschädigten seine Kontaktdaten. Zuvor hatte er ihr ...

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