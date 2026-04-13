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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach Gesuchter im Bahnhof Offenburg festgenommen

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 10. April bei einer Kontrolle im Bahnhof Offenburg einen 38-Jährigen festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige wurde mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahl und wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl per Haftbefehl gesucht. Da er die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er nun für insgesamt 101 Tage ins Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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