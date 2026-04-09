Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verschaffen falscher amtlicher Ausweise: Bundespolizei stellt gefälschte Identitätskarte sicher

Kehl (ots)

Am 8. April wurde ein türkischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug von der Bundespolizei im Bahnhof Kehl überprüft. Er wies sich mit einem türkischen Reisepass aus, konnte jedoch weder ein Visum noch einen Aufenthaltstitel vorlegen, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte in seinem Geldbeutel aufgefunden. Es bestand der Verdacht des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

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