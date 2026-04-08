Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Altenheim: Springmesser sichergestellt

Altenheim (ots)

Am Morgen des 8. April 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei kontrolliert. Der 23-Jährige war mit seinem Fahrzeug von Frankreich nach Deutschland gereist und konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde im Fußraum ein Springmesser gefunden. Das Messer wurde durch die Beamten sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

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