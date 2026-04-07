Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschte Identitätskarte sicher

Kehl (ots)

Am 3. April 2026 kontrollierte die Bundespolizei einen aus Frankreich kommenden Fernzug am Bahnhof Kehl. Dabei sollten die Reisedokumente einer libyschen Staatsangehörigen überprüft werden. Die 20-Jährige konnte sich den Beamten gegenüber jedoch nicht ausweisen. Daher bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Durchsuchung wurde eine totalgefälschte italienische Identitätskarte gefunden. Da die Frau über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente verfügte, wurde sie nach Abschluss aller Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Auf sie wartet eine Anzeige wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und der versuchten unerlaubten Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell