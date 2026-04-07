Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Kehl/Nonnenweier (ots)

Am 4. April 2026 wurde ein rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Der 21-Jährige war mit dem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Diebstahls fest. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 25-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Ebenfalls am 4. April 2026 wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke ein französischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 22-Jährige wurde im Rahmen einer Kontrolle überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann mit einem Haftbefehl aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro bezahlen konnte, entging er einer Inhaftierung.

Am 3. April 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Nonnenweier von der Bundespolizei festgenommen. Der 32-Jährige wurde mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 13-tägigen Haftstrafe.

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