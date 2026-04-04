Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Kehl (ots)

Am 4. April 2026 kam es gegen 13:00 Uhr infolge der Kontrolle eines französischen Staatsangehörigen zu einer Verkehrsunfallflucht und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Der 25-jährige Fahrer eines E-Rollers sollte in Höhe des Bahnhofs Kehl einer Personenkontrolle durch die Bundespolizei unterzogen werden. Daraufhin versuchte der Mann, sich der Kontrolle zu entziehen, und flüchtete. Dabei versuchte er, einen Beamten umzufahren. Während seiner Flucht fuhr der Mann in den Gegenverkehr und touchierte auf Höhe der Esso-Tankstelle in Kehl einen anderen Verkehrsteilnehmer, den Fahrer eines weißen SUVs mit französischer Zulassung.

Nach einer Fahndung konnte der 25-Jährige in einem nahegelegenen Parkhaus gestellt werden.

Gegen ihn besteht der Verdacht des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne gültige Zulassung und Versicherung.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang den geschädigten Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell