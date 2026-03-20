Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Schweinestall brennt bei Dannenberg +++ Tiere überleben unverletzt +++ Feuerwehr verhindert Ausbreitung

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Lüchow-Dannenberg (ots)

Bei einem Brand im Dannenberger Ortsteil Seedorf ist am Mittwochabend (18.03.2026) ein Teil eines Gebäudes,der als Schweinestall genutzt wurde, erheblich beschädigt worden. Gegen 21:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit dem Stichwort "B3 - Stallbrand, Vollbrand" alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand der betroffene Gebäudeteil auf einem Grundstück am Gümser See in Vollbrand, Flammen schlugen aus dem Dach des eingeschossigen Baus.

Die Feuerwehren aus Dannenberg, Breese in der Marsch, Damnatz und Penkefitz sowie die Führungsstaffel der Samtgemeinde Elbtalaue rückten mit einem Großaufgebot an. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eingreifen wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert. Insgesamt waren rund 85 Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und der DRK-Bereitschaft im Einsatz.

Zur Unterstützung der umfangreichen Löscharbeiten kam auch die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) zum Einsatz. Vor Ort wurden unter anderem Schläuche sowie Atemschutzgeräte getauscht, um die Einsatzbereitschaft der Kräfte dauerhaft sicherzustellen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch die im Stall untergebrachten Tiere kamen nach ersten Angaben mit dem Schrecken davon. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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