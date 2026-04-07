Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Kehl/Rheinmünster (ots)

Am 6. April 2026 vollstreckte die Bundespolizei Haftbefehle gegen drei Gesuchte.

In einem grenzüberschreitenden Fernzug aus Frankreich wurde bei einem Sonderhalt in Kehl ein afghanischer Staatsangehöriger im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen durch die Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte per Haftbefehl gesucht wurde. Da der 31-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise.

Bei einer Einreisekontrolle am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde ein deutscher Staatsangehöriger festgenommen. Der 25-Jährige war von Banja Luka nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro bezahlen konnte, entging er einer Haftstrafe.

Ebenfalls in einem Fernzug aus Frankreich wurde ein französischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl überprüft. Der 21-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehls und eines Strafbefehls, jeweils wegen Erschleichens von Leistungen, gesucht. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 10-tägige Haftstrafe.

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