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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher nach Verfolgung vom Zeugen gefasst

Warburg (ots)

Nach einem Einbruch in Warburg-Scherfede am Mittwoch, 25. März, konnte ein 41-jähriger Täter mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen gestellt werden.

Gegen 14.45 Uhr entwendete der aus Marsberg stammende Mann ein Pedelec von der Terrasse eines Wohnhauses in Scherfede. Ein Nachbar wurde auf die Tat aufmerksam und verfolgte den Mann mit seinem Auto. Der Zeuge meldete den Vorfall bei der Polizei und gab fortlaufende Standortmeldungen an die Polizeileitstelle weiter. So gelang es einer herbeieilenden Streifenbesatzung, den flüchtigen Täter zu stellen.

Durch eine weitere Streifenbesatzung wurde unterdessen der Tatort aufgesucht. Sie stellten Einbruchspuren an einer Nachbarwohnung fest. Es stellte sich heraus, dass der 41-Jährige zuvor ausgerechnet in die Wohnung des Zeugen eingebrochen hatte. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Taschen konnte Diebesgut im Wert von etwa 1.450 Euro sichergestellt werden.

Das Pedelec wurde dem Eigentümer übergeben. Durch die Flucht vor der Polizei entstand am Fahrrad ein leichter Sachschaden. Die Beute aus der Wohnung konnte dem Zeugen ebenfalls ausgehändigt werden.

Durch die Streifenbesatzung wurde der Mann zudem als abgängige Person aus einer Klinik in Marsberg erkannt. Eine Rückführung wurde in Absprache mit der Polizei Marsberg veranlasst. Strafverfahren wurden eingeleitet. /jes

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
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37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
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Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
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Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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