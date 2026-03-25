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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Höxter (ots)

Ein Fußgänger ist in der Höxteraner Innenstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Am Dienstag, 24. März, befuhr eine 71-jährige Golf-Fahrerin die Westerbachstraße stadtauswärts aus Richtung Bahnhof kommend. Gegen 21.10 Uhr wollte sie in Höhe Gänsemarkt nach links in die Wegetalstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 51-jährigen Mann, der zu Fuß die Wegetalstraße in Richtung Innenstadt überqueren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurde der Mann schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Am Auto der 71-Jährigen entstand kein Sachschaden. Zur weiteren Unfallaufnahme war der Bereich bis etwa 22.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. /jes

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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