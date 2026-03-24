Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss am Steuer

Kreis Höxter (ots)

Am Montagnachmittag, 23. März, stellte die Kreispolizeibehörde Höxter bei mehreren Verkehrskontrollen insgesamt drei Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahmen. In allen Fällen bestätigten Drogenvortests den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt und Blutproben angeordnet.

Gegen 17:00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung auf der Bundesstraße 64 zwischen Bad Driburg und Höxter einen 35-jährigen Mann aus Höxter, der mit einem Honda unterwegs war. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, die durch einen Vortest bestätigt wurden. Es folgte eine Blutprobenentnahme.

Nur kurze Zeit später, gegen 17:15 Uhr, überprüfte eine Zivilstreife auf der Straße Johannistor in Warburg einen 27-jährigen BMW-Fahrer aus Warburg. Auch bei ihm wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Nach einem positiven Drogenvortest wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann durfte seine Weiterfahrt nicht fortsetzen.

Gegen 18:15 Uhr fiel derselben Zivilstreife ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf, nachdem dieser auf der Straße Paderborner Tor in Warburg eine durchgezogene Fahrbahnbegrenzung überfahren hatte. Der 50-jährige Fahrer eines VW Golf aus Warburg zeigte ebenfalls deutliche Anzeichen von Drogeneinfluss. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Drogen im Straßenverkehr nichts zu suchen haben. Verstöße werden konsequent verfolgt. Der Konsum von Drogen beeinträchtigt die Verkehrssicherheit erheblich und gefährdet alle Verkehrsteilnehmer - insbesondere auch Kinder./rek

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