Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwer verletzter Motorradfahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

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Höxter (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Höxter-Stahle so schwer verletzt worden, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Am Montag, 23. März, fuhr der 52-jährige Motorradfahrer gegen 13.15 Uhr, auf der B83 aus Richtung Stahle kommend in Richtung Holzminden. Ihm entgegen kam ein roter VW Up, der an der Einmündung nach links auf den Auffahrtsarm zur B64 fahren wollte.

Der 18-jährige VW-Fahrer übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der aus Goslar stammende Motorradfahrer wurde dadurch so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Lebensgefahr bestand nach Einschätzung vor Ort allerdings nicht.

Zudem wurde ein 15-jähriger Mitfahrer in dem mit vier Personen besetzten VW leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde ein verkehrsbedingt wartender PKW durch umhergeschleuderte Fahrzeugteile beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und Bergung bis etwa 14.50 Uhr gesperrt. /jes

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