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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto bleibt auf dem Dach liegen

POL-HX: Auto bleibt auf dem Dach liegen
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Warburg (ots)

Schwer verletzt wurde eine 72-Jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Freitag, 20. März, in Warburg. Sie befuhr mit ihrem grünen Honda gegen 10 Uhr die Straße Landfurt in Richtung Bahnhofstraße. Dabei kam sie nach rechts gegen einen erhöhten Bordstein und touchierte einen Baum. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 72-jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Straße war etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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