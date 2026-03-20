POL-HX: Auto bleibt auf dem Dach liegen
Warburg (ots)
Schwer verletzt wurde eine 72-Jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Freitag, 20. März, in Warburg. Sie befuhr mit ihrem grünen Honda gegen 10 Uhr die Straße Landfurt in Richtung Bahnhofstraße. Dabei kam sie nach rechts gegen einen erhöhten Bordstein und touchierte einen Baum. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 72-jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Straße war etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.
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