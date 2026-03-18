Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vier Personen bei Unfall verletzt

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Brakel (ots)

Bei einem Unfall auf der B252 bei Brakel-Bellersen wurden vier Personen verletzt.

Eine 48-Jährige fuhr am Dienstag, 17. März, mit ihrem Ford Focus auf der B252 aus Richtung Steinheim kommend. Gegen 17 Uhr wollte sie bei der Abfahrt Brakel-Bellersen auf die L825 abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden BMW, gesteuert von einem 29-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen, alle vier wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die L825 voll, die B252 halbseitig gesperrt.

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