Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gullideckel ausgehoben

Warburg (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei. Am Samstag, 14. März, war in Warburg-Menne gegen 23.20 Uhr in der Straße "Pfalz" ein ausgehobener Gullideckel bemerkt worden.

In der Dunkelheit war ein 18-Jähriger mit seinem Auto über das am Straßenrand liegende Hindernis gefahren, ein Schaden am Fahrzeug entstand anscheinend nicht.

Gemeinsam mit der hinzugezogenen Polizei wurde der Gullideckel zurück in seinen ursprünglichen Schacht gelegt. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0.

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