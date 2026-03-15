Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wohnhausbrand in Marienmünster-Vörden - Ein Bewohner leicht verletzt

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Marienmünster (ots)

Am 14.03.2026, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße in Marienmünster-Vörden zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein mit Öl befüllter Topf auf dem Küchenherd entzündet. Im weiteren Verlauf griff das Feuer zunächst auf die gesamte Küche und anschließend auch auf den Dachstuhl des Wohnobjekts über.

Der alleinige Bewohner des Hauses konnte sich zunächst eigenständig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Allerdings trug er durch das Brandgeschehen leichte Verletzungen davon und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden.

Der Brand konnte schließlich durch ein großes Aufgebot an Feuerwehrkräften aus dem gesamten Gebiet der Stadt Marienmünster unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Aufgrund des Übergreifens der Flammen auf den Dachstuhl mussten im Rahmen der Löscharbeiten Teile des Gebäudedachs abgedeckt werden. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich. (DL)

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