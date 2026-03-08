PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 2 Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

POL-HX: 2 Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben
  • Bild-Infos
  • Download

Borgentreich (ots)

Am 08.03.26, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der B241 in Höhe Borgentreich-Lütgeneder ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger aus Willebadessen befuhr mit seinem Pkw die K21 von Großeneder, in Fahrtrichtung Lütgeneder und will die B241 überqueren. Dabei übersieht er ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad, welches die B241 aus Richtung Borgentreich, in Richtung Warburg-Hohenwepel befuhr. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß, wodurch sowohl der 53-jährige Motorradfahrer, als auch die 35-jährige Sozia, vom Motorrad geschleudert und beide tödlich verletzt wurden. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Unfall wurde mit Unterstützung des Unfallaufnahmeteams des PP Bielefeld aufgenommen. Dazu musste die B241 für mehrere Stunden gesperrt werden. (MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 09:43

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Höxter (ots) - Am Freitagnachmittag (6. März 2026, 15:30 -18:00 Uhr) ist es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 37-jähriger Fahrzeugführerin aus Höxter hatte den schwarzen PKW Audi A6 auf dem Parkplatz eines Zahnarztes an der Corbiestraße 25 abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte, erkannte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange. Eine Zeugin gab an, dass die Schäden vermutlich ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:41

    POL-HX: Sachbeschädigung auf dem Friedhof

    Nieheim (ots) - Am späten Samstagvormittag (7. März 2026, 11:00 Uhr) wurde gemeldet, dass es auf dem Friedhof in Nieheim (Steinheimer Straße) zu Sachbeschädigungen gekommen sei. Mehrere Beisetzungsstätten wurden angegangen und verwüstet. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (052719620) zu melden. Ein Strafverfahren wegen Störung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren