POL-HX: 2 Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Borgentreich (ots)

Am 08.03.26, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der B241 in Höhe Borgentreich-Lütgeneder ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger aus Willebadessen befuhr mit seinem Pkw die K21 von Großeneder, in Fahrtrichtung Lütgeneder und will die B241 überqueren. Dabei übersieht er ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad, welches die B241 aus Richtung Borgentreich, in Richtung Warburg-Hohenwepel befuhr. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß, wodurch sowohl der 53-jährige Motorradfahrer, als auch die 35-jährige Sozia, vom Motorrad geschleudert und beide tödlich verletzt wurden. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Unfall wurde mit Unterstützung des Unfallaufnahmeteams des PP Bielefeld aufgenommen. Dazu musste die B241 für mehrere Stunden gesperrt werden. (MS)

