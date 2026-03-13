Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sieben Verkehrstote in 2025, deutlich weniger Schwerverletzte

Kreis Höxter (ots)

Die Kreispolizeibehörde Höxter hat ihren Verkehrsbericht für 2025 vorgestellt. Sieben Menschen kamen im Jahr 2025 auf den Straßen im Kreis Höxter ums Leben, das entspricht der Zahl vom Vorjahr. "Jeder Todesfall ist einer zu viel", betonte Behördenleiter Landrat Michael Stickeln, der gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Karsten Koutsky, und EPHK Markus Tewes als Direktionsleiter Verkehr die Eckpunkte der Jahresstatistik erläuterte.

Die Zahl der Schwerverletzten ist hingegen deutlich zurückgegangen. Sie sank um 38 auf 111, das entspricht einem Rückgang um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Leichtverletzten liegt bei 473, das ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Mit insgesamt 4.300 Unfällen bewegt sich das Unfallaufkommen etwa auf dem Niveau der vergangenen zehn Jahre, im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl leicht um 167 gestiegen.

Sorgen bereitet der Kreispolizeibehörde grundsätzlich das Thema Geschwindigkeit. Die Statistik zeigt abermals, dass zu hohe Geschwindigkeit eine Hauptursache für Unfälle ist, und außerdem - insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften - für die schweren Unfallfolgen verantwortlich ist. Hier will die Polizei weiterhin durch Kontrollen und präventive Maßnahmen gegensteuern. Dass die Bemühungen der Vergangenheit schon Erfolge zeigen, lässt sich im Verkehrsbericht an der deutlich gesunkenen Zahl an Schwerverletzten bereits ablesen.

Als weitere Ursache für Unfälle rückt immer mehr der Bereich "Unaufmerksamkeit" in den Fokus. Dazu zählt Ablenkung durch Handy am Steuer oder auch durch komplizierte Entertainment-Steuerung an Bord. "Unfälle passieren nicht, Unfälle werden verursacht", betont dazu Markus Tewes. "Im Straßenverkehr können kleine Fehler große Auswirkungen haben".

Ein weiteres Problemfeld, das sich in der Verkehrsstatistik 2025 zeigt, betrifft Unfälle mit E-Scootern. 17 Menschen wurden bei Unfällen mit den so genannten "Elektrokleinstfahrzeugen" im Straßenverkehr verletzt, darunter sieben Kinder. Diese sieben Kinder unter 14 Jahren haben einen E-Scooter entweder selber gesteuert, was verboten ist, oder standen als Mitfahrer auf dem Brett, was ebenfalls nicht erlaubt ist. Hier appelliert die Polizei an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern.

Alle weiteren Zahlen und Entwicklungen sind im Verkehrsbericht 2025 auf der Internetseite der Polizei Höxter nachzulesen. Unter folgendem Link steht der gesamte Bericht als PDF-Datei zum Download zur Verfügung: https://hoexter.polizei.nrw/Verkehrsbericht2025

