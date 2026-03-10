PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach tödlichem Unfall: Weiterer Motorradfahrer als Zeuge gesucht

Borgentreich (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall bei Borgentreich-Lütgeneder, bei dem am Sonntag, 8. März, ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen sind, laufen die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei zum genauen Unfallhergang weiter.

In diesem Zusammenhang sind Hinweise auf ein weiteres Motorrad eingegangen, das gegen 10.45 Uhr vermutlich noch vor dem verunglückten Motorrad auf der B241 unterwegs war und dann anscheinend nach rechts auf die Großenederer Straße abgebogen ist.

Dieser unbekannte Motorradfahrer wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei unter 05271/962-0 zu melden. Unter dieser Telefonnummer können sich auch weitere Zeugen melden, die noch Hinweise zum Unfallgeschehen oder den beteiligten Fahrzeugen geben können.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6231142

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter

