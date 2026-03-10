Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach tödlichem Unfall: Weiterer Motorradfahrer als Zeuge gesucht

Borgentreich (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall bei Borgentreich-Lütgeneder, bei dem am Sonntag, 8. März, ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen sind, laufen die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei zum genauen Unfallhergang weiter.

In diesem Zusammenhang sind Hinweise auf ein weiteres Motorrad eingegangen, das gegen 10.45 Uhr vermutlich noch vor dem verunglückten Motorrad auf der B241 unterwegs war und dann anscheinend nach rechts auf die Großenederer Straße abgebogen ist.

Dieser unbekannte Motorradfahrer wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei unter 05271/962-0 zu melden. Unter dieser Telefonnummer können sich auch weitere Zeugen melden, die noch Hinweise zum Unfallgeschehen oder den beteiligten Fahrzeugen geben können.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6231142

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell