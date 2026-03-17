Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit 172 km/h über die B7

Warburg (ots)

Warburg. Eine extreme Geschwindigkeitsüberschreitung hat die Polizei im Bereich Warburg festgestellt. Dieses Beispiel zeigt, dass auch zu nächtlicher Stunde mit entsprechenden Kontrollen gerechnet werden muss.

Am Sonntag, 15. März, um 23.18 Uhr, führten Kräfte der PW Warburg eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der B7 zwischen Warburg und Ossendorf durch.

Hierbei wurde ein Skoda mit 172 km/h in Fahrtrichtung Warburg gemessen. Nach Abzug der Toleranz ist ihm eine Überschreitung von 66 km/h vorzuwerfen. Dem 52-jährigen Fahrer aus Warburg droht nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot.

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