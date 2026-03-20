Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ein Verursacher - zwei beschädigte Fahrzeuge (korrigierte Fassung)

Bad Driburg (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt zu einer Unfallflucht in Bad Driburg, bei der ein unbekannter Verursacher offenbar gleich zwei parkende Autos beschädigt hat. Dennoch hat er sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 16. März, gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogerie-Marktes am Konrad-Adenauer-Ring. Demnach soll der Unbekannte beim Einparken in eine Parklücke das nebenstehende Auto seitlich gerammt haben, wodurch es beschädigt wurde. Beim anschließenden Ausparken habe der Unbekannte ein weiteres Fahrzeug getroffen, das ebenfalls beschädigt wurde. Auch der Wagen des Verursachers - vermutlich ein blauer Kleinwagen - müsste durch den Anprall vorne rechts beschädigt worden sein.

Nach ersten Hinweisen von Zeugen soll der unbekannte männliche Fahrer noch kurz in der Nähe angehalten und seinen eigenen Schaden begutachtet haben, sich dann aber von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell