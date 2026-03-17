Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflüchtiger gestellt - Radfahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montagabend, 16.03.2026, verfolgte ein Zeuge nach einem Verkehrsunfall einen flüchtigen PKW-Fahrer. Die Polizei sucht den geschädigten Radfahrer.

Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, beobachtete gegen 18:35 Uhr in dem Kreisverkehr an der Schloßhofstraße und Voltmannstraße einen Verkehrsunfall. Ein Audi-Fahrer touchierte in dem Kreisverkehr einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer und fuhr weiter, ohne sich um den Unfall gekümmert zu haben. Der Polizeibeamte folgte dem Flüchtenden und informierte die Kollegen. In der Dürer Straße trafen die Streifenbeamten auf den 58-jährigen Audi-Fahrer sowie den Zeugen. Bei der folgenden Kontrolle kam der vorangegangene Alkoholkonsum des Audi-Fahrers ans Licht. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 58-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr im Bereich der Unfallstelle angetroffen werden.

Der Gesuchte wird als männlich, Mitte 20 Jahre alt und mit sehr kurzen Haaren beschrieben.

Der Radfahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

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