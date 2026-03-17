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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Tatverdächtige nach Wohnungseinbrüchen in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

MA / Bielefeld / Heepen - Am Montag, 9. März 2026, wurden zwei Bielefelder Opfer von Wohnungseinbrüchen. Nach umfangreichen Ermittlungen nahm die Polizei Bielefeld am Mittwoch zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 08:30 Uhr sprachen die beiden Täter zunächst einen Nachbarn des späteren Opfers in der Parkstraße an und liehen sich einen Wagenheber, mit dem sie sich Zugang zum Nachbarhaus verschafften. Der Wagenheber wurde nach dem erfolgten Einbruch zurückgegeben und die Tatörtlichkeit ohne Beute verlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach anschließend einer der beiden gegen 09:30 Uhr einen 82-jährigen Bielefelder an seiner Wohnungstür in der Salzufler Straße an, um ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Währenddessen nutzte der Komplize die Gelegenheit, durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in die Wohnung zu gelangen und das Schlafzimmer nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Täter flüchteten anschließend gemeinsam fußläufig und hatten Schmuck bei dem 82-jährigen erbeutet. Zuvor hatten die beiden noch vergeblich an einer weiteren Haustür in der Nähe geklingelt, wurden hier jedoch vom Wohnungseigentümer abgewiesen.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein polizeibekannter 35-jähriger Bielefelder in den Fokus der Kriminalpolizei. Einsatzkräfte der Polizei Bielefeld nahmen den Tatverdächtigen am Mittwoch, 11. März 2026, in seiner Wohnung fest. Hierbei trafen sie auch auf den 45-jährigen Komplizen und nahmen diesen ebenfalls fest.

Gegen den 35-jährigen Deutschen bestand bereits ein Haftbefehl. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen werden ihm darüber hinaus 17 weitere Taten zugerechnet, die überwiegend seit November 2025 im Stadtgebiet Heepen begangen worden sein sollen.

Sein Komplize, ein 45-jähriger Deutscher aus Bielefeld, wurde ebenfalls festgenommen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ auch hier Haftbefehl. Die Männer wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu weiteren möglichen Taten dauern an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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