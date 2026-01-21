Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neue Leiterin der Polizeiinspektion bei der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen begrüßt eine neue Führungskraft: Zum 5. Januar 2026 hat Polizeioberrätin Carina Fischer die Leitung der Polizeiinspektion übernommen. Sie ist damit verantwortlich für den täglichen Wachbetrieb sowie für den Bezirks- und Schwerpunktdienst der Behörde.

Carina Fischer verfügt über langjährige Erfahrung innerhalb der Polizei NRW. Die gelernte Juristin war mehrere Jahre im Polizeipräsidium Essen eingesetzt, wo sie zunächst für die Essener Polizeiinspektion Süd und zuletzt für die Polizeiinspektion Nord verantwortlich war. Nun sei es für sie an der Zeit gewesen, Erfahrungen in einer weiteren Behörde zu sammeln. "Durch die vielen Jahre als Inspektionsleiterin in Essen, kenne ich die Strukturen und Arbeitsfelder, für die ich nun auch in Gelsenkirchen verantwortlich bin. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und über das Vertrauen, das mir mit der Gesamtleitung der Polizeiinspektion entgegengebracht wird", erklärt Fischer.

Erfahren ist die 38-Jährige zudem auch in polizeilichen Einsatzlagen mit hohem Koordinierungs- und Führungsbedarf, in denen sie bereits als Polizeiführerin fungierte. "Gelsenkirchen stellt besondere Anforderungen an den polizeilichen Alltag. Insbesondere die zahlreichen Fußballeinsätze und Großveranstaltungen erfordern eine professionelle Einsatzvorbereitung, klare Führung und ein hohes Maß an Kommunikation - sowohl innerhalb der Polizei als auch mit unseren unterschiedlichen Partnern. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich für sichere Abläufe und bürgernahe Arbeit sorgen."

Polizeipräsident Tim Frommeyer heißt die neue Inspektionsleiterin herzlich willkommen: "Mit Carina Fischer übernimmt eine äußerst engagierte und einsatzstarke Führungskraft diese verantwortungsvolle Aufgabe. Sie bringt umfassende Erfahrung in der Führung komplexer Einsatzlagen mit und zeichnet sich durch hohe soziale Kompetenz sowie Entscheidungsfreude aus. Gerade mit Blick auf die herausfordernden Fußballeinsätze ist sie eine große Bereicherung für unsere Behörde."

