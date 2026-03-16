Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneute Tat: Seniorin Goldschmuck auf der Straße abgenommen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine unbekannte Frau interessierte sich am Donnerstag, 12.03.2026, für den Goldschmuck einer 84-Jährigen, die spazieren ging.

Die Bielefelderin war gegen 16:00 Uhr in der Grünanlage im Bereich Harrogate Allee und Ehlentruper Weg unterwegs. Dort tauchte eine Frau auf, die nicht nur das Gespräch auf eine Kette, zwei Ohrringe und einen Ring lenkte, sondern die Seniorin körperlich bedrängte. Dabei löste die Unbekannte von hinten die Halskette und legte der älteren Dame eine andere, leichtere Kette in die Hand.

Die 84-Jährige fühlte sich der Diebin völlig ausgeliefert, so dass es dieser gelang, mit den drei Schmuckstücken zu verschwinden.

Die Bielefelderin beschrieb die Tatverdächtige:

Die Frau war zwischen 25 und 30 Jahre alt sowie zwischen 165 cm und 170 cm groß. Sie hatte eine normale Statur und blonde, halblange Haare. Die Frau sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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