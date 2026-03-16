Polizei Bielefeld

POL-BI: Verfolgungsfahrt endet in Baustelle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gütersloh / Halle / A33 - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 14.03.2026, flüchtete ein 21-jähriger Autofahrer vor einer Polizeikontrolle. Sein Fluchtversuch endete in einer Baustelle in Halle.

Gegen 04:10 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld über ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Ostwestfalendamm informiert. Der Fahrer war mit der Mittelschutzplanke kollidiert und in Schlangenlinien weitergefahren. Der Melder folgte dem Ford Puma des Fahrers und gab der Leitstelle den Standort des Flüchtigen durch, bis die alarmierten Polizisten zum Ford aufgeschlossen hatten.

Zunächst fuhr der Ford vom Ostwestfalendamm auf die A33 in Richtung Paderborn. An der Anschlussstelle Senne wechselte er jedoch auf die Richtungsfahrbahn Osnabrück und verließ die A33 an der Anschlussstelle Künsebeck.

Die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte der Fahrer und beschleunigte sein Auto mutmaßlich bis zur Höchstgeschwindigkeit. Die Flucht endete schließlich in einem Baustellenbereich der Stadt Halle. In der Kirchstraße, im Bereich zwischen Ronchinplatz und Lange Straße, kollidierte er mit mehreren Hauswänden. Es entstanden Schäden an den Wänden und an Fallrohren. Der Schaden wurde auf rund 20000 Euro geschätzt.

Der Fahrer, ein 21-Jähriger aus Dissen am Teutoburger Wald, wurde vor Ort festgenommen. Er hat die bulgarische, die mazedonische und die deutsche Staatsangehörigkeit. Er leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und versuchte die Beamten zu treten. Er erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung lehnte er jedoch ab. Zwei Polizisten erlitten ebenfalls leichte Verletzungen, verblieben aber dienstfähig.

Das Verhalten des 21-Jährigen war sehr wechselhaft. Zwischendurch schlief er sogar ein. Als er wieder aufwachte, beleidigte der die Beamten und verhielt sich erneut aggressiv.

Auf der Polizeiwache Gütersloh wurden dem 21-Jährigen Blutproben entnommen. Diese werden im Hinblick auf Drogen- und Alkoholkonsum untersucht.

Die Staatsanwaltschaft bejahte den Anfangsverdacht eines Kfz-Rennens. Der Ford Puma und der Führerschein wurden sichergestellt. Im Anschluss wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

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