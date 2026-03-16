Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrt eines uneinsichtigen PKW-Fahrers beendet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Am Freitag, 13.03.2026, nahmen Polizisten einen VW-Fahrer aus dem Verkehr, der unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein fuhr.

Um 18:00 Uhr befuhr eine Zivilstreife der Polizei Bielefeld die Heeper Straße in Richtung Alter Postweg. Im Bereich der Otto-Brenner-Straße erkannten die Polizisten an dem Kennzeichen eines vorausfahrenden VW Polo eine ungewöhnliche Plakette. Sie folgten dem VW-Fahrer und bemerkten dabei seine auffällige Fahrweise. Der Fahrer bremste teilweise zu spät und gab beim Anfahren zu viel Gas. Im Bereich des Lutterpatt hielt er sich mit 50 km/h nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h. Bei der folgenden Kontrolle des polizeibekannten 21-jährigen Fahrers mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit aus Halle und seinem 20-jährigen Beifahrer nahmen die Polizisten Cannabisgeruch wahr.

Eine Recherche ergab, dass der 21-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und der VW Polo nicht zum Straßenverkehr zugelassen ist. Der 21-Jährige gab zu, keinen Führerschein zu besitzen und letztmalig vor circa vier Wochen gekifft zu haben. Das sei aus seiner Sicht aber alles halb so wild.

Die anschließende Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit mit einem Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Ihm wurde auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversichungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs sowie Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Genusses anderer Berauschender Mittel wurden gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

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