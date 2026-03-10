PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einladung zur Verleihung des Goslarer Zivilcouragepreises

Ein Dokument

Goslar (ots)

Die Ehrung der Alltagshelden durch die Goslarer Zivilcouragekampagne findet in diesem Jahr am 19. März, um 15 Uhr, in der Aula der Polizeiinspektion Goslar statt.

Einzelheiten zur Veranstaltung und zur Anmeldung für Medienvertreter finden sich in der Anlage.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.03.2026

    Goslar (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Oker wurden am Sonntagmittag drei Personen leicht verletzt. Ein 77-jähriger Bad Harzburger beabsichtigte gegen 14 Uhr mit seinem VW Passat von der Wolfenbütteler Straße nach links in die Straße Im Schleeke einzubiegen. Hierbei übersah er den in Richtung Goslar fahrenden VW Golf einer 35-jährigen Frau aus ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:29

    POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 08.03.2026

    Goslar (ots) - Diebstahl Goslar. Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, betraten 3 bislang unbekannte, männliche Personen ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserpassage in Goslar. In den Geschäft entnahmen sie diverse Bekleidungsgegenstände aus den Auslagen und verstauten diese in einer mitgeführten Tasche. Kurz darauf verließen die Männer, ohne die Waren zu bezahlen, das Geschäft und entkamen. Sachbeschädigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren