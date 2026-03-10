Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einladung zur Verleihung des Goslarer Zivilcouragepreises

Goslar (ots)

Die Ehrung der Alltagshelden durch die Goslarer Zivilcouragekampagne findet in diesem Jahr am 19. März, um 15 Uhr, in der Aula der Polizeiinspektion Goslar statt.

Einzelheiten zur Veranstaltung und zur Anmeldung für Medienvertreter finden sich in der Anlage.

