Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.03.2026

Goslar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Oker wurden am Sonntagmittag drei Personen leicht verletzt.

Ein 77-jähriger Bad Harzburger beabsichtigte gegen 14 Uhr mit seinem VW Passat von der Wolfenbütteler Straße nach links in die Straße Im Schleeke einzubiegen. Hierbei übersah er den in Richtung Goslar fahrenden VW Golf einer 35-jährigen Frau aus Goslar, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin, ihr 25-jähriger Beifahrer sowie deren Kleinkind erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verlegt. Der 77-jährige Passatfahrer und sein 70-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

+++

Am Sonntagnachmittag wurden im Okertal zwei hochwertige Elektro-Mountainbikes von einem geparkten Pkw entwendet.

Zwischen etwa 17 Uhr und 17.30 Uhr war ein dunkler Pkw Kombi auf einem Waldweg nahe des Romkerhaller Wasserfalls abgestellt. In dieser Zeit beschädigten bislang unbekannte Täter die Schlösser der zwei gesichert auf einem Fahrradträger abgestellten E-Mountainbikes und entwendeten diese.

Es handelt sich bei den entwendeten Pedelecs um eines der Marke BH light in der Farbe Schwarz/Silber sowie ein lilafarbenes Giant Trace, jeweils im Wert von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell