Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeistation Braunlage vom Freitag, 06.03.2026

  • Bild-Infos
  • Download

Goslar (ots)

Verkehrsunfall auf der B 4 im Bereich Kesselberg - Pkw verunfallt aufgrund von Straßenglätte

Am Donnerstag, 05.03.2026, ereignete sich gegen 09:30 Uhr auf der B 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß im Bereich "Kesselberg" ein Verkehrsunfall.

Hier verlor ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Renault aufgrund von Straßenglätte im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug kommt in der Folge von der Fahrbahn ab, stößt gegen die Leitplanke, überschlägt sich und landet schließlich auf dem Dach liegend im Seitenbereich. Die beiden Fahrzeuginsassen bleiben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der Schaden an dem Pkw wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Der Schaden an der Leitplanke wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

i.A. Schulze, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

