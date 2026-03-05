Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.03.2026

Goslar (ots)

Diebstahl eines Pedelec

Zwischen dem 28.02. und 04.03.2026 entwendeten unbekannte Täter aus dem unverschlossenen Schuppen des Geschädigten ein Pedelec des Herstellers Riese und Müller im Wert von gut 10000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet.

Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung

Am 04.03.2026 gegen 16:30 Uhr meldet ein Anwohner, dass in Rhüden im öffentlichen Verkehrsraum ein PKW abgestellt wurde, an dem vorn und hinten unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Keines der Kennzeichen war jemals für diesen, Ende letzten Jahres bereits abgemeldeten, PKW ausgegeben. Beide Kennzeichen wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. i.A. Renner, PHK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell