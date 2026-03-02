Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.03.2026

Goslar (ots)

Am Freitagabend wurden im Gewerbegebiet Baßgeige diverse Fahrzeuge der regionalen Tuning-Szene angetroffen und teilweise kontrolliert.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte der Polizei Goslar im Zeitraum zwischen 21 und 23 Uhr auf einem großen Parkplatz in der Carl-Zeiß-Straße bis zu 50 Fahrzeuge fest. Bereits zuvor hatten andere Verkehrsteilnehmer einen Pkw gemeldet, der im Stadtgebiet durch starkes Beschleunigen aufgefallen war. Bei mehreren Kontrollen der anwesenden Fahrzeuge wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet, diverse erzieherische Gespräche geführt und einem Verkehrsteilnehmer ein Platzverweis erteilt.

Am Wochenende ereigneten sich in Astfeld zwei Einbrüche in Wohnhäuser, wobei es in einem Fall beim Versuch bleib.

Im Brieger Weg gelangten der oder die Täter in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gewaltsam in ein Einfamilienhaus, durchwühlten im Inneren diverse Räume und entfernten sich anschließend unerkannt. An einem weiteren Objekt im Hüttenweg scheiterte der Einstieg in das Haus am Sonnabend zwischen etwa 19.30 und 22.30 Uhr. Jedoch hinterließ die Täterschaft auch hier Sachschäden am Gebäude.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

