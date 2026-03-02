PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.03.2026

Goslar (ots)

Am Freitagabend wurden im Gewerbegebiet Baßgeige diverse Fahrzeuge der regionalen Tuning-Szene angetroffen und teilweise kontrolliert.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte der Polizei Goslar im Zeitraum zwischen 21 und 23 Uhr auf einem großen Parkplatz in der Carl-Zeiß-Straße bis zu 50 Fahrzeuge fest. Bereits zuvor hatten andere Verkehrsteilnehmer einen Pkw gemeldet, der im Stadtgebiet durch starkes Beschleunigen aufgefallen war. Bei mehreren Kontrollen der anwesenden Fahrzeuge wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet, diverse erzieherische Gespräche geführt und einem Verkehrsteilnehmer ein Platzverweis erteilt.

+++

Am Wochenende ereigneten sich in Astfeld zwei Einbrüche in Wohnhäuser, wobei es in einem Fall beim Versuch bleib.

Im Brieger Weg gelangten der oder die Täter in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gewaltsam in ein Einfamilienhaus, durchwühlten im Inneren diverse Räume und entfernten sich anschließend unerkannt. An einem weiteren Objekt im Hüttenweg scheiterte der Einstieg in das Haus am Sonnabend zwischen etwa 19.30 und 22.30 Uhr. Jedoch hinterließ die Täterschaft auch hier Sachschäden am Gebäude.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 11:00

    POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 01.03.2026

    Goslar (ots) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung und ohne gültige Fahrerlaubnis Vienenburg. Am Sonntag, dem 01. März 2026, gegen 02:00 Uhr wurden Polizeibeamte im Burgweg auf einen an der Fahrzeugseite frisch beschädigten grauen VW Golf aufmerksam. Während des Gesprächs nahmen die Beamten beim 37-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.02.2026

    Goslar (ots) - Seesen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Am 26.02.26 befuhr gegen 14:15 Uhr ein 35jähriger Seesener mit seinem PKW Skoda die B 248 von der BAB 7 kommend in Richtung Seesen. An der Einmündung zur B 243 am Ortsbeginn übersieht er beim Abbiegen nach links in Richtung Bornhausen den entgegen kommenden PKW VW mit dem 56jährigen PKW-Fahrer aus Bad Gandersheim und dessen Beifahrerin. Im ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.02.2026

    Goslar (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Gewerbegebiet Baßgeige in den Lagerraum eines Betriebes ein. Der oder die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise auf das Gelände eines Großhandels im Magdeburger Kamp. Hier drangen sie unter Gewaltanwendung in eine Lagerhalle ein und entwenden größere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren