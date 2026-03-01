PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 01.03.2026

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung und ohne gültige Fahrerlaubnis

Vienenburg. Am Sonntag, dem 01. März 2026, gegen 02:00 Uhr wurden Polizeibeamte im Burgweg auf einen an der Fahrzeugseite frisch beschädigten grauen VW Golf aufmerksam.

Während des Gesprächs nahmen die Beamten beim 37-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr und stellten zudem fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Folglich wurde dem 37-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Woher die frischen Beschädigungen am Pkw stammen, ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Polizei bittet alle Personen, die Hinweise zum Unfallort geben können, sich zeitnah bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden.

Ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
E-Mail: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

