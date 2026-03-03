POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage, 03.03.3026

Goslar (ots) - Seesen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Am 26.02.26 befuhr gegen 14:15 Uhr ein 35jähriger Seesener mit seinem PKW Skoda die B 248 von der BAB 7 kommend in Richtung Seesen. An der Einmündung zur B 243 am Ortsbeginn übersieht er beim Abbiegen nach links in Richtung Bornhausen den entgegen kommenden PKW VW mit dem 56jährigen PKW-Fahrer aus Bad Gandersheim und dessen Beifahrerin. Im ...

mehr