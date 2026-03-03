POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage, 03.03.3026
Goslar (ots)
Sachbeschädigung an neuer Radaranlage B 4 / Oderteich
Vermutlich im Tatzeitraum vom Sonntag, 01.03.2026 bis 03.03.2026 schoss ein bislang Unbekannter mit einer Schusswaffe auf die Geschwindigkeitsmessanlage an der B 4 / Oderteich. Die Anlage wurde dabei nicht unerheblich beschädigt, die Schadenshöhe dürfte im fünfstelligen Euro Bereich liegen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-93260.
Krause, PHK
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell