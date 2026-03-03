Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 03.03.2026

Goslar (ots)

Im Stadtgebiet Goslar ereignete sich Einbrüche in eine Kindertagesstätte sowie in eine Bäckereifiliale.

Zwischen Freitag und Montag drangen unbekannte Täter am Marktplatz Ohlhof in den dortigen Kindergarten ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Zudem stiegen bislang Unbekannte zwischen Sonnabend und Montag in ein Backwarengeschäft am Odermarkplatz ein und entkamen anschließend unerkannt.

Die Polizei führt hierzu Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Einbrüchen in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden ereignete sich am Montagabend auf der Bundesstraße 6 im Bereich Baßgeige.

Eine 40-jährige Frau aus Liebenburg befuhr gegen 22.40 Uhr mit ihrem Peugeot die B6 von Salzgitter Richtung Goslar. An der Einmündung zur Stapelner Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden VW einer 40-jährigen Liebenburgerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu, die Fahrerin des Peugeot wurde dem Klinikum Goslar zugeführt.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Bei Verkehrssicherheitskontrollen im gesamten Landkreis stellte die Polizei am Montag mehr als 20 Verstöße fest.

Zwischen 10 und 14.30 Uhr verzeichneten die Einsatzkräfte bei ihren Kontrollen insgesamt 14 Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Den jeweiligen Fahrzeugführern wurde wegen des fehlenden Versicherungsschutzes überdies die Weiterfahrt untersagt. Weitere Verstöße waren einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie zweimal Fahren unter Einfluss berauschender Mittel. Zudem wurden verschiedene Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet und bei einem Fahrzeugführer ein bestehender Haftbefehl vollstreckt.

