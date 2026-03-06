POL-GS: PK Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Brand eines PKW

Am 05.03.2026, gegen 14.00 Uhr, wurde die hiesige Dienststelle über den Brand eines PKW in der Erzstraße 2, Höhe des "Harzer Blumenkorbes" über die Feuerwehrleitstelle in Kenntnis gesetzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet dort ein PKW Opel mit Goslarer Zulassung, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Durch das Feuer wird ein angrenzendes Haus beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf eine nicht unerhebliche Summe.

