POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 08.03.2026

Goslar (ots)

Diebstahl

Goslar.

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, betraten 3 bislang unbekannte, männliche Personen ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserpassage in Goslar. In den Geschäft entnahmen sie diverse Bekleidungsgegenstände aus den Auslagen und verstauten diese in einer mitgeführten Tasche. Kurz darauf verließen die Männer, ohne die Waren zu bezahlen, das Geschäft und entkamen.

Sachbeschädigung

Goslar.

Am Samstagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Von-Garßen-Straße die Heckscheibe eines grauen Mazda 5 eingeschlagen. Der oder die Verursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt.

Verkehrsunfallflucht

Goslar.

Zwischen Freitagabend, ca. 18:30 Uhr, und Samstagmittag, ca. 13:00 Uhr, wurde in der Danziger Straße in Goslar ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Seat Leon durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und dabei beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

