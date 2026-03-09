PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruchserie im Landkreis aufgeklärt
Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führen zu Täterfestnahme

Goslar (ots)

Eine Serie von Einbrüchen im gesamten Landkreis Goslar, die die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft seit Ende Januar beschäftigt hatte, ist nun aufgeklärt und der Täter in Haft gegangen.

Tatbetroffen waren insgesamt 14 Objekte in Bad Harzburg, Goslar, Langelsheim und Seesen, in die jeweils nachts eingestiegen wurde. Die gemeinsamen Ermittlungen der Polizei in Goslar und Langelsheim sowie der Staatsanwaltschaft Braunschweig führten nun zur Festnahme eines 26-Jährigen, der im Bereich Langelsheim aufhältig war. Zudem konnten dem Mann in weiteren Fällen Einmietebetrug und Diebstahl nachgewiesen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Tatverdächtige am vergangenen Donnerstag dem Haftrichter am Amtsgericht Goslar vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.03.2026

    Goslar (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Oker wurden am Sonntagmittag drei Personen leicht verletzt. Ein 77-jähriger Bad Harzburger beabsichtigte gegen 14 Uhr mit seinem VW Passat von der Wolfenbütteler Straße nach links in die Straße Im Schleeke einzubiegen. Hierbei übersah er den in Richtung Goslar fahrenden VW Golf einer 35-jährigen Frau aus ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:29

    POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 08.03.2026

    Goslar (ots) - Diebstahl Goslar. Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, betraten 3 bislang unbekannte, männliche Personen ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserpassage in Goslar. In den Geschäft entnahmen sie diverse Bekleidungsgegenstände aus den Auslagen und verstauten diese in einer mitgeführten Tasche. Kurz darauf verließen die Männer, ohne die Waren zu bezahlen, das Geschäft und entkamen. Sachbeschädigung ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-GS: PK Oberharz

    Goslar (ots) - Brand eines PKW Am 05.03.2026, gegen 14.00 Uhr, wurde die hiesige Dienststelle über den Brand eines PKW in der Erzstraße 2, Höhe des "Harzer Blumenkorbes" über die Feuerwehrleitstelle in Kenntnis gesetzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet dort ein PKW Opel mit Goslarer Zulassung, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Durch das Feuer wird ein angrenzendes Haus beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren