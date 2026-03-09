Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruchserie im Landkreis aufgeklärt

Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führen zu Täterfestnahme

Goslar (ots)

Eine Serie von Einbrüchen im gesamten Landkreis Goslar, die die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft seit Ende Januar beschäftigt hatte, ist nun aufgeklärt und der Täter in Haft gegangen.

Tatbetroffen waren insgesamt 14 Objekte in Bad Harzburg, Goslar, Langelsheim und Seesen, in die jeweils nachts eingestiegen wurde. Die gemeinsamen Ermittlungen der Polizei in Goslar und Langelsheim sowie der Staatsanwaltschaft Braunschweig führten nun zur Festnahme eines 26-Jährigen, der im Bereich Langelsheim aufhältig war. Zudem konnten dem Mann in weiteren Fällen Einmietebetrug und Diebstahl nachgewiesen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Tatverdächtige am vergangenen Donnerstag dem Haftrichter am Amtsgericht Goslar vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell