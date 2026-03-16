Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Falsche Wasserwerker unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein angeblicher Handwerker stahl am Freitag, 13.03.2026, in der Stettiner Straße aus der Wohnung einer Bielefelderin Schmuck.

Ein Mann klingelte gegen 14:05 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses, zwischen der Stettiner und Danziger Straße gelegen. Er äußerte gegenüber der Bewohnerin, dass es im Nachbargebäude beim Friseur einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er nun in ihrer Wohnung überprüfen müsse, ob diese auch davon betroffen sei. Der Mann ging mit der Seniorin in das Badezimmer, wo er einige Zeit damit beschäftigt war, die Wasserhähne zu überprüfen.

Offenbar nutzte dies ein Mittäter, betrat die Wohnung und entwendete von der Bewohnerin unbemerkt einen Teil ihres Schmucks. Nach einigen Minuten verließ der angebliche Handwerker die Wohnung. Kurz darauf bemerkte die Bielefelderin das Fehlen ihres Schmucks und informierte die Polizei.

Das Opfer beschrieb den vermeintlichen Handwerker als südeuropäisch aussehend, 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, mit sportlich kräftiger Statur, mit gepflegten kurzen schwarzen Haaren, mit Bart sowie bekleidet mit einem blauen Anorak, dunkler Jeans und hellen Turnschuhen. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

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