Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte in grünem VW Sharan flüchten unerlaubt von Unfallort auf der BAB 33 - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

SR/Bielefeld/BAB 33 - Die Polizei sucht Zeugen für ein unerlaubtes Entfernen von einem Unfallort am Donnerstag, 12.03.2026, auf der BAB 33, bei dem kein Personenschaden, aber Sachschaden entstand. Es wird um Hinweise zu einem grünen VW Sharan gebeten, dessen Fahrer oder Fahrerin sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi Q5 die BAB 33 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Brilon. In Höhe Mönkeloh-Borchen wechselte der Fahrer eines grünen VW Sharan vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte der Audi-Fahrer trotz Vollbremsung eine Kollision aufgrund des Fehlers des VW-Fahrers beim Fahrstreifenwechsel nicht verhindern. Der Fahrer des VW Sharan hielt danach kurzzeitig auf dem Seitenstreifen an, ohne auszusteigen. Dann entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort.

Niemand wurde verletzt, an dem Audi entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 5000,- Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der Verkehrsunfallflucht an das Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell