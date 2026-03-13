PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte in grünem VW Sharan flüchten unerlaubt von Unfallort auf der BAB 33 - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

SR/Bielefeld/BAB 33 - Die Polizei sucht Zeugen für ein unerlaubtes Entfernen von einem Unfallort am Donnerstag, 12.03.2026, auf der BAB 33, bei dem kein Personenschaden, aber Sachschaden entstand. Es wird um Hinweise zu einem grünen VW Sharan gebeten, dessen Fahrer oder Fahrerin sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi Q5 die BAB 33 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Brilon. In Höhe Mönkeloh-Borchen wechselte der Fahrer eines grünen VW Sharan vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte der Audi-Fahrer trotz Vollbremsung eine Kollision aufgrund des Fehlers des VW-Fahrers beim Fahrstreifenwechsel nicht verhindern. Der Fahrer des VW Sharan hielt danach kurzzeitig auf dem Seitenstreifen an, ohne auszusteigen. Dann entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort.

Niemand wurde verletzt, an dem Audi entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 5000,- Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der Verkehrsunfallflucht an das Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 12:48

    POL-BI: Fahrzeugkontrolle: Fahrer mit Messer - Beifahrer mit Pistole unterwegs

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Bei der Kontrolle von zwei jungen Männern, versuchte ein 21-Jähriger Bielefelder am Mittwoch, 11.03.2026, seine Bauchtasche zu verbergen und zu entkommen. Erst nachdem ihm ein Beamter Handschellen angelegt hatte, entdeckte dieser eine scharfe Pistole. Als sich die Beamten gegen 17:40 Uhr im Stieglitzweg dem Pkw eines ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:20

    POL-BI: Zu oft ohne Fahrerlaubnis erwischt

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Brackwede - Am Donnerstagmorgen, 12.03.2026, stellten Streifenbeamte an der Windelsbleicher Straße einen Pkw sicher, weil der 47-jährige Fahrer seit 2022 mehrfach ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fahrend angetroffen wurde. Gegen 07:55 Uhr erkannten die Polizisten in einen Bielefelder VW Golf den Fahrer, der ihnen aus vorherigen Einsätzen bekannt war. Der 47-Jährige gestand sofort ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:40

    POL-BI: Zwei Frauen rauben Goldschmuck einer Seniorin

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen weißen Kleinwagen, der am Donnerstagnachmittag, 12.03.2026, mit einem Fahrer und zwei Frauen sowie einem Kleinkind besetzt war. Die beiden Beifahrerinnen boten einer 85-jährigen Bielefelderin an der Turnerstraße zunächst Schmuck an. Die Seniorin war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs. Zwischen den Einmündungen der Viktoriastraße und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren