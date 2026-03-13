PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugkontrolle: Fahrer mit Messer - Beifahrer mit Pistole unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei der Kontrolle von zwei jungen Männern, versuchte ein 21-Jähriger Bielefelder am Mittwoch, 11.03.2026, seine Bauchtasche zu verbergen und zu entkommen. Erst nachdem ihm ein Beamter Handschellen angelegt hatte, entdeckte dieser eine scharfe Pistole.

Als sich die Beamten gegen 17:40 Uhr im Stieglitzweg dem Pkw eines 22-jährigen Fahrers aus Steinhagen näherten, nahmen sie deutlich den Geruch von Cannabis wahr. Während sich der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer auswiesen, versuchte der Jüngere, mit seiner Weste seine Bauchtasche abzudecken.

Vor einer geplanten Durchsuchung, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, lief der 21-Jährige plötzlich in Richtung der Schlangenstraße davon. Er wurde von einem Polizisten eingeholt und gestoppt. Dabei wehrte sich der Mann erheblich und versuchte weiter, zu entkommen. Schließlich gelang es dem Polizisten ihn in Bodenlage zu fesseln.

In der getragenen Bauchtasche des polizeibekannten Mannes fand der Beamte eine echte Pistole, Munition und einen vierstelligen Geldbetrag in der Aufteilung von Wechselgeld, wie es bei Drogenverkäufen bekannt ist. Geld und Schusswaffe beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den 21-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte an. Eine aufgefundene Kleinstmenge Cannabis durfte der Mann behalten. Vor Ort lehnte er es ab, seine leichten Verletzungen medizinisch versorgen zu lassen.

Weil ein Einhandmesser griffbereit in dem VW Golf des 22-jährigen Fahrers lag, wurde er angezeigt. Er war mit der Sicherstellung einverstanden und zeigte sich zu dem Trageverbot seines Messers in der Öffentlichkeit unwissend.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

